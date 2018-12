Um projeto com 12 anos de história e mais de 50 importantes conquistas. Este é um resumo da trajetória da Associação Atlética Universitária – UnC Concórdia de Handebol Feminino. As meninas do handebol concordienses se consagraram campeãs de todas as competições que participaram neste ano, bem como no ano passado. A última conquista veio no último fim de semana, quando a equipe concordiense venceu pela terceira vez (segundo ano consecutivo) a Liga Nacional de Handebol Feminino, ao derrotar a equipe da UNIP de São Bernardo do Campo-SP. Todo o grupo vencedor foi recepcionado pelo prefeito Rogério Pacheco, no Centro Administrativo, na tarde desta terça-feira, 18.



Pacheco fez muitos elogios e agradecimentos ao empenho e determinação das atletas e direção do clube, que conta com o apoio da Fundação Municipal de Esportes-FMEC. “O trabalho e resultados não vêm de hoje, mas somos muito gratos pelas conquistas dos últimos dois anos e por levarem o nome de Concórdia para todo o Brasil”, destacou o prefeito, adiantando que por mérito e como forma de reconhecimento, a Prefeitura de Concórdia manterá a parceria com a equipe para 2019. O superintendente da FMEC, Gil Artifon, ressaltou as conquistas das meninas, que foi o título dos Jogos Abertos de Santa Catarina – JASC (somando oito conquistas), título dos Jogos Universitários Brasileiros – JUBs e Liga Nacional de Handebol.

O técnico da equipe e um dos idealizadores do projeto, Alexandre Schneider, adiantou que Concórdia deve ser sede dos jogos Pan Americanos da modalidade no ano que vem. “Colocamos o nome de Concórdia a disposição e foi aceito pela Confederação. A competição está prevista para 12 a 16 de março de 2019”, destacou o técnico, já solicitando a parceria do poder público para o grande evento.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)