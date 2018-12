O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST), entrega mais oito equipamentos de assistência social nesta quarta e quinta, 19 e 20, na região oeste de Santa Catarina. São sete Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para os municípios de Modelo, Barra Bonita, Belmonte, Bandeirante, São Bonifácio, Alto Bela Vista e Brunópolis e um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para Calmon.

As obras integram o Pacto pela Proteção Social e são realizadas em parceria com as Agências de Desenvolvimento Regionais e as prefeituras num investimento total de R$ 2,6 milhões.

“Com essas novas unidades os catarinenses da região oeste terão acesso a um local de qualidade, o que vai facilitar o trabalho dos profissionais de assistência social. Os Cras e Creas são muito importantes porque atendem a população mais desprotegida e vulnerável”, lembra a secretária da SST, Romanna Remor.

As unidades de assistência social são para a proteção básica e especial. O Cras é uma unidade de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas) que previne situações de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, ausência de renda ou fragilização de vínculos afetivos ou relacionados a discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências. E o Creas atende famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade com foco nas pessoas que sofreram violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas ou que estão em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto.

Serão entregues até o fim de dezembro 80 obras: 59 CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), 18 CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social) além de dois Centros Dia e uma casa de acolhimento, totalizando R$ 28 milhões em investimentos.

Inaugurações:

Creas de Calmon – 18 de dezembro às 14h na rua Theodosio Paulek, centro.

Cras

Modelo – 20 de dezembro às 11h na rua Tiradentes, centro.

Barra Bonita – 20 de dezembro às 14h na rua Itamarati, esquina com a Travessa Buenos Aires 2.

Belmonte – 20 de dezembro às 16h na rua Peperi, centro.

Bandeirante – 20 de dezembro às 18h na rua Caçador, centro.

Alto Bela Vista – 21 de dezembro às 9h na rua Emilio Tiegs, centro.

Brunópolis - 21 de dezembro às 13h na rua Joaquim Rosa, centro.

(Fonte: Secom/Governo do Estado)