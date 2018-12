Empreendimento terá 2,9 mil metros e levará água para novo reservatório no Morro do Merlo.

A Agência Regional da Casan de Concórdia pretende licitar no fim de janeiro de 2019 a construção de uma nova adutora que irá abastecer o novo reservatório de água, a ser implantado no Morro do Merlo. A informação foi confirmada nos últimos dias pela direção local da estatal. O objetivo desse novo sistema é atender cerca de 2.160 ligações, o que equivale a aproximadamente 13 mil pessoas, que residem nos loteamentos Portinari, Vale dos Pinheiros, Merlo, Bem Viver e bairro Parque de Exposições.

Em entrevista a Rádio Aliança, o engenheiro fiscal da Casan, Cristian Marchesi, explica que o projeto para esse empreendimento está em fase de elaboração. A intenção é fazer a licitação da obra em março e entregar o empreendimento até o mês de setembro do próximo ano. Ess a ligação terá 2,9 mil metros e interligação a Etação de Recalque de Água Tratada, situada no Floresta, até o novo reservatório no morro do Merlo, que terá capacidade para 120 mil litros de água. O investimento previsto é de R$ 1 milhão.