A Câmara de Vereadores de Concórdia deve devolver ao Executivo Municipal no final desse exercício aproximadamente R$ 800 mil. O montante é relativo às sobras que não foram usadas para o pagamento de despesas desse ano de 2018. A informação é do presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Ortigara, do PR. O parlamentar participou do Mesa Redonda nos últimos dias e fez um balanço desse ano na Casa de Leis de Concórdia.

Conforme apurado pela Rádio Aliança, o valor de R$ 800 mil é uma sobra de um orçamento de R$ 4.225.700 que foi repassado do Orçamento do Município de Concórdia no fim do mês passado para esse ano legislativo.

Conforme Ortigara, parte dessa economia foi fruto do diálogo com os vereadores de Concórdia para que houvesse um controle nos gastos com viagens e diárias, o que, de acordo com ele, foi atendido. "Eu particularmente abri mão do incremento de 50% no valor das diárias, a qual tem direito o presidente", completa.

Conforme Ortigara, os valores a serem devolvidos ao Município ainda estão sendo contabilizados e o fechamento deve ocorrer até a próxima semana.