Um caminhão Scania com placas de Concórdia se envolveu em um acidente no final da tarde de segunda-feira, dia 18, na BR-470 em Trombudo Central. O veículo pesado e uma uma motocicleta com placa de Agrolândia acabaram batendo.

O condutor da motocicleta, um jovem de 24 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Trombudo Central para atendimento médico. Já o motorista do caminhão não sofreu nada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para levantar informações e apurar as causas do acidente.