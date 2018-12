O ano de 2019 vai ser de mudanças no comando de uma das principais cooperativas agrícolas do Sul do país. Depois de doze anos, Valdemar Bordignon vai deixar o comando da Copérdia e quem deve assumir a presidência é Vanduir Martini, que hoje ocupa a função de diretor geral e segundo vice-presidente da insituição. O encaminhamento dessa chapa já está sendo feito e acredita-se que possa ser uma eleição de consenso.



A Assembleia que irá deliberar sobre o novo comando da Copérdia, a segunda maior cooperativa de Santa Catarina, será realizada no começo do próximo ano, junto com as assembleias de prestação de contas do exercício anterior, que tradicionalmente ocorrem nesse período.



Pelo que apurou o Jornalismo da Rádio Aliança, Bordignon teria prerrogativas estatutárias para tentar mais quatro anos de mandato. Mas por razões particulares e por entender que é o momento de um novo nome assumir a Copérdia, ele declinou dessa possibilidade de continuar a frente da instituição. Porém, se colocou à disposição para estar na chapa que será encabeçada por Vanduir Martini, para ocupar outras funções na próxima gestão, se ela for referendada pelos associados.



Cabe ressaltar que um dos principais desafios da gestão Bordignon nesses doze anos a frente da Copérdia foi a incorporação da Coperio, que estava sediada em Joaçaba. Quem acompanhou os fatos lá no ano de 2011, percebeu que tal manobra administrativa projetou a cooperativa nascida em Concórdia, que até então era a terceira maior do estado, para ser atualmente a segunda. Pela complexidade desse processo, a incorporação, apesar de consumada, ainda continua com o seu processo de consolidação quase nove anos depois.



Mesmo com um ano marcado pelas dificuldades para o agronegócio, que vão desde os reflexos da greve dos caminhoneiros indo até a Operação Carne Fraca, o período 2018 foi positivo para a Copérdia. A garantia é do próprio presidente Valdemar Bordignon. Os números desse ano ainda estão sendo fechados, porém a instituição também ressentiu-se dos reflexos, especialmente da greve dos caminhoneiros. Em função disso, acredita-se que a meta de resultados do período poderá não ser alcançada. O fator positivo ficaria por conta do balanço entre os obstáculos enfrentados nesse ano, frente aos números que por hora já estão computados nesse exercício. Essas informações serão repassadas nas assembleias no próximo ano.



O ano de 2019 será de mudanças na gestão da Copérdia. A intenção da cooperativa, assim como em qualquer instituição, é olhar para o futuro, com uma nova dinâmica, porém querendo manter a filosofia de trabalho.