CDL realiza encontro de encerramento do ano do Programa Jovem Aprendiz

A CDL Concórdia promoveu na manhã desta terça-feira (17), no auditório do Centro Cultural, um encontro de encerramento das atividades de 2018 do Programa Jovem Aprendiz- de mãos dadas por um sonho. O programa que visa promover inclusão social atende hoje 12 jovens entre 16 até 18 anos da cidade.

A iniciativa que teve início em janeiro visa oportunizar nos jovens à inserção no mercado de trabalho. De acordo com a idealizadora do programa direcionado aos jovens em situação de vulnerabilidade, Sueli Solenta, o momento é de valorizar a força das parcerias com as empresas que compraram a ideia e ajudaram a concretizar o projeto. “Essa é uma maneira simples que encontramos de agradecer as empresas Bokitus e Sampa Gourmet que auxiliam na alimentação de dois jovens que não teriam como se deslocar para casa antes das aulas. O Senac e Ciee Concórdia que são responsáveis pela capacitação. E é claro em especial a Cia Center, Pittol Calçados, Zat Supermercados, Caitá Supermercados, Detalhes Móveis Planejados, Schumann, Ford Magavel, Cordial Fiat, Smallsoft, Compufour, Seta Engenharia e a entidade pela contratação dos jovens”.

O presidente da entidade, Heldemar Maciel, enfatiza que toda história tem um começo. “Eu inclusive fui um jovem aprendiz o que precisamos é acreditar. É uma satisfação conceder aos jovens em situação de vulnerabilidade essa chance de ingresso no mercado de trabalho tão concorrido. Muitos deles não recebem a assistência correta das suas famílias, até pelo fato dos pais trabalharem muito e não terem formação. Mostramos que a entidade vai além do comércio, das empresas e de ações que fomentem a economia trabalhamos focados igualmente na qualidade de vida e desenvolvimento social dos concordienses através de projetos grandiosos como esse conduzido pela nossa diretora”.

Sueli explica que o contrato de aprendizagem é especial e por tempo determinado, por isso dá importância das empresas seguirem apostando na proposta em 2019 ajudando na rotatividade dos jovens e incluindo novos de acordo com as possibilidades. “Através do programa pude conhecer de perto a história de cada um, apesar de suas particularidades uma grande certeza que todos buscam um futuro melhor para si e sua família, pois grande parte deles ajudam nas contas de casa. Convidamos outras empresas para que participem do programa, pois juntos somos capazes de transformar o mundo. Não precisamos de grandes ações e sim de pessoas dispostas a transformar e somar na vida do próximo”.

Na lista das histórias encontramos, Everton Meireles, ele que tem 16 anos e foi criado pela avó. “Minha avó é minha mãe e mais ela cuidou dos meus primos inclusive do Elias que está no projeto. Na escola eu sofri bullying e preconceito pelo fato de não ser criado pelos pais que são usuários de drogas, eu sempre escondi isso dela pois sabia que isso poderia machucá-la. Agora eu compro minhas roupas, pago o dentista, ajudo nas despesas e de alguma forma colaboro para uma vida melhor para quem tanto fez pela minha. Ano que vem estarei me formando em técnico de segurança do trabalho, depois quero fazer técnico em enfermagem e o meu grande sonho é ser médico. O projeto mudou totalmente a minha vida, nunca me imaginei trabalhando na Compufour uma empresa tão grande e reconhecida, estou realmente feliz com a oportunidade”.

A aluna, Kesia Almeida, também conta sobre a experiência com o programa. “Tive incentivo da família para fazer o curso e pensar em um futuro melhor. Com o que eu ganho eu compro minhas coisas e ajudo nos custos da família. Muita coisa que estou aprendendo no curso estou conseguindo colocar em prática na Detalhes Móveis. O momento é de gradecer em especial a Sueli pelo carinho e ajuda”.

Como forma de homenagear as empresas parceiras os alunos fizeram a entrega de uma lembrança personalizada uma caixa de pão de mel com dizeres de gratidão. Após o grupo de adolescentes também recebeu um presente de Natal da entidade de classe lojista e empresarial, que inclusive ofereceu um café de comemoração pelo bom desempenho do programa.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)