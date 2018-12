Com a proximidade do Natal e Ano Novo alguns serviços já começam a funcionar em horários diferenciados. Os supermercados estão entre os locais mais frequentados nessas datas e terão atendimento diferenciado nos dias 24 e 31 de dezembro. A sugestão de horários do Sindilojas é para que fiquem abertos das 8h às 19h nesses dias, no entanto, há empresas que vão fechar as portas mais cedo. Na teça-feira de Natal, 25, e no dia 1º de janeiro os supermercados ficarão fechados.

Judiciário

O Judiciário, que engloba Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e Justiça Federal, terá atendimento somente até esta quarta-feira, 19 de dezembro. No período de 20 de dezembro a 6 de janeiro o Judiciários estará em recesso, retomando as atividades em 7 de janeiro 2019.

Bancos

As agências bancárias também terão horários diferentes. O atendimento no dia 24 será das 9h às 11h e no dia 31 os bancos estarão fechados. Uma dica para quem tem contas a pagar é se antecipar para evitar as filas após os dias de feriado.

Prefeitura e Estado

Na Prefeitura de Concórdia e no Governo do Estado não haverá expediente nos dias 24 e 31 de dezembro. Serviços essenciais como Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Samu e Lar Anjo Gabriel vão trabalhar em escala. Os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's) vão seguir o calendário próprio. É importante que os pais conversem com os professores sobre o atendimento nesses dias.

Correios

Os Correios vão fazer horário especial, das 8h30 às 14h, no dia 24 e não terão expediente em 31 de dezembro. As entregas das compras feitas pela internet não deverão ter atraso em 2018, como ocorreu no ano passado.

Comércio

O comércio de Concórdia ficará aberto até as 22h no período de 17 a 22 de dezembro. No domingo, 23 de dezembro, as lojas estarão abertas das 16h às 22h. Na segunda-feira, 24, véspera do Natal, o comércio vai funcionar das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia. Em 31 de dezembro o atendimento será até as 12h.

Transporte coletivo

A partir desta quarta-feira, 19 de dezembro, a Hodierna começa a operar o transporte coletivo em horários especiais, devido ao recesso escolar. Algumas linhas sofrerão mudanças. Já nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro será seguido o cronograma de horários dos domingos.

Mais informações podem ser obtidas por meio do site da Hodierna, empresa que opera o transporte coletivo em Concórdia. O telefone para contato é o 49 3444 8008.