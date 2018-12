O Município de Ipira vem, nos últimos dias, tomando medidas para minimizar os danos causados pela chuva e vendaval do sábado, dia 15 de dezembro. O tempo severo causou transtornos como destelhamentos e pequenas inundações, principalmente no centro da cidade, quando a água atingiu alguns estabelecimentos comerciais e diversas residências.

Desde o sábado, moradores estão recebendo lonas para cobrir suas casas, além de todo o suporte do poder público. Em visita, Adilson de Oliveira, que é coordenador da Defesa Civil regional, decidiu em conjunto com o município não decretar situação de emergência neste momento. Segundo ele, os danos não são suficientes para, no momento, tomar esta atitude. Apesar disto, a Defesa Civil auxiliará, em conjunto com Ipira, no fornecimento de alimentos e medicamentos ao atingidos.

O vendaval que causou danos em residências e comércios, também afetou parte da ornamentação de natal do município. O salão da Capela Nossa Senhora Aparecida foi um dos mais atingidos, com o local sendo parcialmente destelhado. Da estrutura, só "ficou de pé" parte da parede feita em tijolo e parte do teto em brasilite. Nesta semana, a diretoria da Igreja também se reunirá para a reconstrução do local, que fica em anexo à Capela.

(Leandro de Souza - Rádio Piratuba FM)