Última Operação Tapa-Buracos do ano na SC 283

Empresa contratada pelo Deinfra (Departamento Estadual de Infraestrutura) realizou nesta segunda-feira, 17, a última operação tapa-buracos deste ano e do atual governo na SC 283, trecho Concórdia-Seara-Chapecó. No fim da tarde, um caminhão e três trabalhadores executaram o serviço. Segundo o motorista que conduzia a equipe, o roteiro executado atende orientação do Departamento.

O trecho Seara a Concórdia apresenta melhores condições para o trânsito na comparação com o trecho entre Seara e Chapecó. Nos dois sentidos, a rodovia é bastante utilizada para transporte da produção e também para o deslocamento de veículos de passeio.

(Fonte: Belos FM)