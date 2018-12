Concórdia será bastante movimentada nos próximos dias. Além do comércio aberto até as 22h, a partir desta quarta-feira, 19 de dezembro, todas as noites serão realizadas atividades da programação do Sonho de Natal e sem cobrança de ingressos.

Amanhã, às 20h30, haverá apresentação do Sid Folks Trio, em frente ao Centro Cultural. Na quinta-feira, 20 de dezembro, as atividades serão na concha acústica da praça Dogelo Goss. A partir das 20h30 haverá mais uma apresentação do projeto Guitarras In Concert. E quem gosta de viver a emoção do espírito natalino não poderá deixar de assistir ao show do Grupo Etnia, na sexta-feira, 21 de dezembro, às 20h30, em frente ao Centro Cultural.

No sábado, 22, a festa será especial para a criançada. O Natal Encantado da CDL trará a Concórdia um musical infantil às 20h30, na Rua Coberta. A programação do Sonho de Natal de Concórdia vai encerrar no próximo domingo, com o Show de Osvaldir e Quinteto Nativo a partir das 18h, na Rua Coberta Em 23 de dezembro também será a última data de visitação à casa do Papai Noel, que fica aberta todas as noites, das 19h às 22h30.