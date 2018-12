Parte da cidade de Concórdia ficará com o abastecimento de água interrompido durante a tarde e noite da quarta-feira, dia 19, em função de melhorias que a Casan pretende realizar em uma da das estações de Recalque de Água Tratada.

De acordo com comunicado da estatal, a interrupção no fornecimento se dará das 15h até às 20h para a instalação de um dispositivo de inversor de frequência. O objetivo é evitar possíveis falhas no acionamento das bombas, bem como garantir a melhoria do bombeamento.



Durante esse período, o abastecimento de água ficará paralisado nos bairros São Cristóvão, Parque de Exposições, São José, Área Industrial, Vila Jacob Biezus, mais os loteamentos Bom Jesus, Frei Lency I e II, Bussolaro, BR, Bernardi e Vila Esperança.