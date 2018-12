Sicoob Crediauc inaugura a segunda unidade no Rio Grande do Sul

O Sicoob Crediauc inaugurou na sexta-feira, dia 14, a segunda unidade no Rio Grande do Sul. Foi no município de Erechim, que tem mais de 110 mil habitantes. A primeira havia sido aberta no município de Tapejara e já está atendendo a comunidade daquela região. Um público expressivo prestigiou, dando boas-vindas à cooperativa de crédito, que passa a atuar na cidade polo do Alto Uruguai Gaúcho. “Nos sentimos imensamente felizes com a receptividade que tivemos do povo de Erechim. A unidade conta com uma estrutura diferenciada para atender às demandas dessa região. É um espaço aconchegante, que oferecerá conforto e agilidade aos cooperados que precisarem dos nossos serviços. Temos uma expectativa muito positiva quanto aos resultados que teremos nesta nova unidade. Acreditamos na força da nossa equipe e temos a convicção de que a comunidade será parceira do Sicoob Crediauc”, destaca a presidente da cooperativa, Maria Luisa Lasarim.



A gerente do Sicoob Crediauc de Erechim, Débora Pocai, assinala que a região de Erechim abrange diversos municípios e acrescenta que a cooperativa está preparada para prestar um atendimento qualificado à população. “Erechim é uma cidade polo e muitos moradores de outras cidades da região trabalham aqui ou mantêm relações fortes com a comunidade. Nossa unidade está preparada. Temos uma equipe treinada e capacitada para oferecer as melhores soluções financeiras para o público regional”, pontua gerente.

O prefeito de Erechim,Luiz Francisco Schmidt, deu boas-vindas à equipe do Sicoob Crediauc, desejando sucesso neste novo desafio. “É mais uma instituição financeira que passa a atuar em nosso município. Temos a certeza de que nossa população fará bons negócios, impactando diretamente no nosso desenvolvimento econômico. O cooperativismo de crédito é um setor estratégico para fomentar o crescimento sustentável de uma região”, assinala.

Estrutura

Segurança, comodidade, conforto, localização privilegiada e amplo espaço para estacionamento. A unidade do Sicoob Crediauc de Erechim reúne todos esses predicados. O P.A está situado na Rua São Paulo, 93, Centro de Erechim e possui 1.000 m² de espaço. O layout obedece rigorosamente aos padrões estabelecidos Sistema Sicoob. A ideia é proporcionar um ambiente aconchegante, que propicie para uma boa troca de ideias e o encaminhamento de bons negócios. A inauguração da unidade do Sicoob Crediauc de Erechim contou com a presença de autoridades locais e regionais. Foi um momento marcante para a cooperativa e para sociedade local.

Sicoob Crediauc

A cooperativa iniciou suas atividades em 08 de novembro de 1984 pela iniciativa de 33 sócios fundadores, tendo como um de seus principais objetivos, proporcionar aos associados acesso às linhas de crédito para custeio e investimento em suas atividades. Durante 22 anos, de 1984 até 08 de novembro de 2006, a cooperativa atuou somente no segmento rural, até que submeteu a apreciação do Banco Central do Brasil, projeto para transformação em cooperativa de livre admissão de associados, passando a operar neste novo regime após aprovação em Assembleia Geral Extraordinária. A área de ação compreende 14 municípios do Alto Uruguai Catarinense e sete no Rio Grande do Sul. Atualmente possui 20 Postos de Atendimento.

(Fonte: Luis Henrique Rigon - Assessoria de Marketing)