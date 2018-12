O município de Concórdia implantou recentemente o Gestão Estratégica Orientada para Resultado (GEOR). A iniciativa integra uma das etapas do Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pela Prefeitura com apoio do SEBRAE/SC.

O GEOR é uma plataforma que elenca todos os projetos criados dentro do Plano Estratégico de Gestão Municipal (PEGEM). De acordo com o coordenador regional oeste do Sebrae/SC, Enio Albérto Parmeggiani, a ferramenta visa assessorar o prefeito para identificar os setores e problemas prioritários do município, definir os objetivos estratégicos e revisar ou elaborar o Plano de Gestão, entre outros aspectos, que são instrumentados através do sistema.



O consultor credenciado ao SEBRAE/SC, Abel Mello, explicou que ao todo foram selecionados 32 projetos que aos poucos estão sendo inseridos na plataforma para que o prefeito e secretários do primeiro escalão possam acessar através de login e senha, de qualquer lugar, para acompanhamento em tempo real do andamento das atividades.

Segundo ele, o GEOR contempla todas as etapas a serem executadas como, por exemplo, o montante financeiro utilizado em relação ao projeto, convênio, entre outros aspectos. “É uma plataforma que permite ao prefeito ter na palma de suas mãos todas as ações selecionadas e projetos futuros que poderão ser inseridos dentro da ferramenta”.



O andamento das ações da plataforma foi apresentado ao prefeito do município e secretariado em recente reunião que demonstrou também o funcionamento da plataforma. A receptividade foi positiva e os feedbacks demonstraram que o grupo aprovou, mencionando que é de fácil utilização, já que os dados são inseridos, tendo a praticidade de atualizar datas, anexos, fotos, vídeos e documentos. “Não abro mão de utilizar o GEOR”, destacou o prefeito Rogério Pacheco, ao avaliar juntamente com os secretários a utilidade positiva da ferramenta em termos de monitoramento de ações, principalmente de projetos, sejam aqueles que envolvem recursos próprios ou advindos da união e que precisam ter seus prazos cumpridos.



Para o secretário de desenvolvimento econômico e turismo de Concórdia, Wagner Simioni, o GEOR é uma ferramenta importante para a gestão visual de projetos, pois possibilita acompanhar o status de cada ação implementada dentro das unidades administrativas. “Por ser uma plataforma web o acesso ao conteúdo pode ser obtido de qualquer lugar até mesmo de um celular, basta ter acesso a internet”.



O GEOR é uma plataforma de uso interno, mas os dados podem ser impressos e apresentados à sociedade. As próximas etapas incluem mais dois encontros para fechamento das atividades com as secretarias. Além do prefeito que tem a visão macro, dois servidores atuam como gestores gerais da plataforma.



Cidade Empreendedora



O Programa oferece mais de 30 soluções com capacidade para atender demandas que abordam a promoção da cultura do empreendedorismo, compras públicas e preparação dos Pequenos Negócios para participar de certames de aquisição do setor público. Também são tratados assuntos como a preparação de atores do desenvolvimento econômico, identificação de oportunidades e reflexão das estratégias que podem ser utilizadas visando estruturar políticas públicas de apoio aos pequenos negócios, que são referenciados pelo diagnóstico econômico que apresenta os principais dados estatísticos, ranqueando empresas, empregos e valor adicionado ao movimento do município.



Concórdia conta com mais de 73 mil habitantes, é o segundo maior município do Oeste, o maior do Alto Uruguai Catarinense e o décimo oitavo mais populoso de SC. Ali, o Programa Cidade Empreendedora teve início no segundo semestre de 2017 e, após levantamento de oportunidades e entrega do “Concórdia em Números”, várias ações foram colocadas em prática.

(Fonte: MB Comunicação)