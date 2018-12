Com um saldo de uma vitória e duas derrotas, a equipe da APAV Concórdia ficou com a terceira colocação na Liga Oeste de Voleibol. Os jogos ocorreram no último sábado no ginásio da AABB/Concórdia. A campeão foi a equipe de Maravilha e Chapecó na segunda colocação e Pinhalzinho em quarto lugar.

A APAV venceu Pinhalzinho por dois sets a zero, perdeu para Chapecó por dois sets a um e para Maravilha por dois sets a zero.

(Fonte: FMEC)