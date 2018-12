O governador eleito de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), anunciou nesta segunda-feira (17) o nome de Ricardo de Gouvêa como futuro secretário de Estado de Agricultura e Pesca. A pasta representa 14% do PIB do estado, segundo o governo.

Gouvêa tem mais de 30 anos de experiência no agronegócio. É conselheiro executivo e fundador do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa), e diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do estado (Sindicarne) e da Associação Catarinense de Avicultura (ACAV).

Ele também é membro do Conselho Temático do Agronegócio na Confederação Nacional da Indústria (Coagro/CNI), da Câmara Temática do Sistema Unificado da Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), do Conselho da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc), da Câmara de Produção Integrada da ABPA e do Fórum Nacional do Sistema de Integração (Foniagro).

O futuro secretário faz parte ainda do Conselho da Associação de Proteína Animal (ABPA), acompanhou missões internacionais para abertura de novos mercados como Rússia, Cingapura, Japão e Coreia do Sul, e desenvolveu o trabalho de contratação e acompanhamento da assessoria prestada por um instituto italiano durante 3 anos ao sistema de Defesa Sanitária de Santa Catarina.

