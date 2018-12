É como diz o ditado, uma das funções da comunicação também é encurtar distância entre o problema e a solução, além de prover também, até certo ponto, o ser-humano de conhecimento. Tivemos uma prova real disso na manhã da segunda-feira, dia 17. Moradores próximos a uma sanga, em Lageado Quintino procuraram a reportagem da Rádio Aliança para relatar que um cavalo morreu e a carcaça está jogada no curso de água e o mau cheiro está incomodando a vizinhança. O problema é que eles não sabiam a quem recorrer. A solução? Pegar o telefone, ligar para a Rádio Aliança e pedir ajuda!



A reportagem esteve no local na manhã de segunda-feira, dia 17,e constatou a situação desagradável. Porém, a solução para o problema parte de recolher, tirar de lá, o animal que está em estado de decomposição. Porém, quem fará isso?

Essa dúvida fez com que o problema se arrastasse ao longo dos dias e aumentasse, assim como o mau odor!

A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com a Fundema e com a Secretaria Municipal da Saúde. Nesta segunda obteve a resposta de que os moradores deveriam manter contato com esse órgão, que faz a notificação e, se necessário, encaminha a tarefa para outro órgão responsável.

O caso desse cavalo, apesar de diferente, é mais um de tantos outros que a gente vê no dia a dia. Até mesmo na área urbana, há casos em que animais domésticos como câes e gatos são atropelados e as carcaças ficam por dias em via pública, apodrecendo e provocando mau cheiro, sem que ninguém recolha. Em alguns casos, nem mesmo os proprietários dos animais tomam medidas para tirá-los da rua, aguardando que alguém o faça. Muitos até tentam ver quem realmente tem essa prerrogativa para fazer isso. Porém, a falta de informação lhe deixam inertes e o animalizinho fica na rua.



Então, nesses casos, a vigilância sanitária deve ser comunicada. Imediatamente! O ideal é o proprietário tomar as medidas necessárias, mas isso nem sempre é feito. O telefone desse órgão é 3030 0725 ou 98414 4691.

Quanto ao dono desse cavalo, que está morto e apodrecendo dentro de uma sanga, a reportagem da Rádio Aliança apurou que ele reside em outro estado e não pode fazer nada neste momento. Por fim, acredita-se que o animal tenha morrido por causas naturais.