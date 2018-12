Carro estava abandonado no Imperial.

PM recupera veículo com registro de furto

A Polícia Militar de Concórdia recuperou no fim da tarde do domingo, dia 16, um veículo que possuía registro de furto. O carro, um Elba, estava estacionado na Travessa Antônio Brunetto, próxmio ao Mercado Zat.



Conforme a guarnição, o chamado foi feito por populares, que estranharam a presença do carro na via pública, sem a presença aparente do motorista ou proprietário. Então, a PM foi acionada e constataram ser o veículo, que havia sido levado na noite anterior.



O carro foi guinchado e levado para a Central de Polícia Civil.