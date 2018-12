Um segundo veículo também foi levado por ladrões, enquanto que a proprietária participava de festa na comunidade de Pinhal, durante o fim de semana. Trata-se de um veículo Gol, placas LYN 8374, de Concórdia, que estava no estacionamento do Centro Comunitário da Comunidade.



De acordo com Boletim de Ocorrência, registrado pela proprietária do carro, ela deixou o carro no local por volta das 15h30. Quando saiu da festa, por volta das 20h, não encontrou mais o seu veículo.



Dentro do carro, a vítima relatou que portava documentos pessoais, um talão de cheque da Caixa Econômica federal, um cartão de débito da Caixa EconômicaFederal, um cartão poupança do Banco Bradesco, um cartão conta corrente do Itaú, um cartão Nubank, um cartão vale alimentação, um celular da marca Motorola, G4, cor preta e uma cahve de outro veículo.



Dessa mesma localidade, uma S10, cor prata, também foi levada, enquanto que o proprietário participava dessa mesma festa.

(Com informações do repórter André Krüger)