Apesar de o tempo ter preocupado a comissão organizadora em função da instabilidade que se previa para a ocasião, o evento “Caminhos de Natal”, atração inserida no projeto Sonho de Natal 2018, foi realizado e com muito sucesso. A chuva que caiu na tarde de sábado não foi empecilho para que a magia do Natal fosse expressada pelos artistas e equipes participantes.

Dezesseis atrações com temas natalinos provocaram emoções diversas nas pessoas que percorreram as ruas centrais do município e a concha acústica da praça Dogelo Goss, onde as apresentações fluíram. O prefeito Rogério Pacheco parabenizou todos os servidores pela organização e avaliou como muito positiva a participação da população. “O espírito natalino ficou evidenciado, principalmente na reação das crianças e das famílias que prestigiaram as apresentações e é isso o que mais importa” , completa. O vice-prefeito, Edilson Massocco reiterou a importância do poder público incentivar e promover eventos de grande expressão no município. “Precisamos atuar e bem em todas as áreas que compõe a administração, pensando sempre na qualidade de vida e no bem estar das pessoas”, finaliza.

O Sonho de Natal 2018 iniciou em 24 de novembro terá continuidade esta semana com a programação cultural na área central da cidade e será encerrado no dia 23, domingo, a partir das 18 horas na concha acústica da praça Dogelo Goss. Nesta data haverá a devolução da chave da cidade pelo Papai Noel, entre outras atrações artísticas previstas.

Fonte: ASCOM Prefeitura