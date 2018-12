Moradores do acesso ao loteamento Sintrial, na comunidade de Linha Quintino, reclamam do mau cheiro causado pela decomposição de um animal morto. No fim de semana eles sentiram o odor desagradável e encontraram um cavalo morto em uma sanga que fica em um potreiro.

Uma das moradoras da região, que prefere não ter o nome divulgado, conta que há meses esse cavalo estava doente. “Não sabemos se ele morreu sozinho ou o que aconteceu. Ontem (domingo) ficamos fechados dentro de casa com o ventilador porque ninguém aguentava o cheiro”, relata.

Os moradores procuraram o Jornalismo da Rádio Aliança na manhã desta segunda-feira, 17 de dezembro, com dúvidas a quem recorrer para auxiliar na remoção do animal. A reportagem foi até o local e constatou que o cavalo está morto em uma sanga e em estado de decomposição. “Não sabemos o que fazer, o dono do cavalo está no Rio Grande do Sul e nós não aguentamos mais o cheiro”, afirma a moradora.

O Jornalismo da Rádio Aliança manteve contato com a Vigilância Sanitária do Município e com a Fundação do Meio Ambiente, que já conversaram com os moradores e com o proprietário do animal, que está resolvendo o problema. O animal deverá ser removido e enterrado ainda na tarde de hoje. A recomendação nesses tipos de casos é que se entre em contato com a Vigilância Sanitária por meio do telefone (49) 3030 0725. Se for em fim de semana, o contato com o plantão pode ser feito por meio do número 98414 4691.