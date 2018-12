Apesar da pouca precipitação nesse mês de dezembro, não há registro de pedidos para o transporte de água em função da estiagem para propriedades do interior de Concórdia. A informação é da Secretaria Municipal da Agricultura de Concórdia.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora desta segunda-feira, dia 17, o secretário interino da Agricultura, Ademar Gehartd, destaca que a maioria dos produtores se precaveram com cisternas ou outros reservatórios de água. "Há propriedades em que há garantia de água para a criação por até 60 dias", afirma. Ele pontua que a secretaria disponibilizou também um incentivo de horas-máquinas nesse ano para a abertura de reservatórios ou construção de cisternas para propriedades.



Por outro lado, Gehardt acredita que a pouca chuva pode trazer reflexos para as lavouras de milho, que estão na sua fase de desenvolvimento.



De acordo com a Estação Climatológica da Embrapa Suínos e Aves, a última vez que choveu foi no dia primeiro de dezembro, com quatro milímetros. Porém, as precipitações foram observadas também na quarta-feira, dia 12, e no sábado, dia 15, porém de forma isolada e passageira.