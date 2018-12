Concórdia fica com o título do Campeonato Master de Padel

A delegação de Concórdia que esteve em Videira no fim de semana, voltou para casa com o troféu de primeiro lugar do Campeonato Master de Padel. A equipe concordiense disputou a competição com 28 atletas em sete categorias. Depois de desclassificar o time da casa, Concórdia bateu na final, a equipe de Chapecó.

O técnico de Concórdia, Daniel Peduzzi da Silva, adiantou ao Jornalismo da Aliança na última semana, que a equipe tinha chances de conquistar o título, pois ia até Videira com bons competidores.

Os jogadores de Concórdia garantiram as vagas no Master durante ano, conforme a pontuação que adquiriram na Copa Oeste. Os melhores formaram a equipe e foram para a disputa, que também contou com competidores de Videira, Chapecó, Passo Fundo RS e até da Argentina. No total, 70 duplas estiveram em quadra.

O Padel:

A quadra e as bolinhas utilizadas são como as do Tênis e as partidas são disputadas em duplas. A diferença é que a quadra de Padel conta com paredes nos fundos e parte das laterais e isso permite que a bola bata e fique na quadra, gerando assim, mais dinamismo ao jogo. O piso pode ser de cimento ou grama e uma partida pode durar até duas horas. Atualmente, cerca de 500 pessoas, com idade entre cinco e 80 anos, praticam o Padel em Concórdia, nos naipes masculino e feminino. Há duas escolas que treinam a modalidade.