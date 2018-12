Um veículo S10 foi levado por ladrão durante festa no interior de Concórdia. O fato ocorreu na tarde do domingo, dia 16. O veículo tem cor prata e placas AEY 0048. Conforme a proprietária, ela não sabe o horário exato do furto. O veículo estava estacionado nas proximidades do Centro Comunitário de Pinhal. Um Boletim de Ocorrência foi registrado em função do furto do veículo.



(Com informações do repórter André Krüger)