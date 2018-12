Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde do domingo (16) na BR-153, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Água Doce. No local, um engavetamento ocorreu por volta das 14h20 envolvendo três carretas, entre os veículos estavam uma Scania de Toledo/PR conduzida por M.A. de 38 anos, e duas carretas Volvo/FH 460 de Sumaré/SP, uma conduzida por L.G.E.B. de 39 anos e outra conduzida por T.R.S. de 34 anos. Após a colisão entre ambos de forma traseira, uma das carretas paulistas acabou incendiando. O caminhoneiro de 34 anos, cou preso às ferragens e não conseguiu sair a tempo, ocasionando a morte do caminhoneiro que foi carbonizado junto ao veículo. Corpo de Bombeiros, Samu e PRF atenderam à ocorrência. O trânsito no local ficou completamente bloqueado nos dois sentidos da rodovia. As causas do acidente não foram informadas.

(Fonte: Ronda Policial)