Um Corsa placas LXC-5725, de Concórdia, que havia sido furtado na madrugada do dia 08, no Distrito de Santo Antônio, em Concórdia, foi recuperado no último domingo, dia 17. O carro estava no Bairro Vista Alegre. O condutor foi detido.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, após uma denúncia de que o Corsa estava circulando no Vista Alegre, uma guarnição fez a abordagem e constatou que o veículo tinha registro de furto.

O motorista relatou aos policiais que havia comprado o carro no domingo e teria pago apenas R$ 50,00. Ele não soube explicar quem vendeu o Corsa e acabou sendo conduzido à Delegacia.