A partir desta segunda-feira, 17 de dezembro, os consumidores terão mais tempo para fazer as compras no comércio de Concórdia. Até o sábado, 22 de dezembro, as lojas estarão abertas até as 22h.

O presidente da CDL, Heldemar Maciel, diz que o movimento já aumentou na última semana e a expectativa é elevar as vendas de Natal em 10%, na comparação com a mesma data do ano passado. “É uma das datas mais esperadas pelo varejo nacional, até devido ao ano de instabilidade econômica que passamos. Agora se vê um fim de ano com boas possibilidades de vendas”.

Algumas lojas de Concórdia já abriram as portas durante a noite nos últimos domingos, mas pela sugestão de horários apresentada pela CDL, o comércio de Concórdia ficará aberto até as 22h no período de 17 a 22 de dezembro. No domingo, 23 de dezembro, as lojas estarão abertas das 16h às 22h. Na segunda-feira, 24, véspera do Natal, o comércio vai funcionar das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia. Em 31 de dezembro o atendimento será até as 12h.