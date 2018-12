Na última semana, a Polícia Militar, juntamente com a Celulose Irani e Sesc Concórdia, realizou a entrega de brinquedos e doces arrecadados na Campanha Natal Solidário 2018. A iniciativa, que neste ano está em sua quarta edição, conseguiu contemplar aproximadamente 500 crianças carentes dos bairros Santa Rita e Frei Lency, de Concórdia.



A ação foi possível graças a diversas contribuições de parceiros, entidades e pessoas que mantém vivo o espírito natalino, o senso de fraternidade e o respeito e amor ao próximo.



Na ocasião, o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron), tenente-coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, agradece a todas as pessoas envolvidas no Natal Solidário e a todos que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento social e educacional das crianças da região.

(Fonte: Polícia Militar)