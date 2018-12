A 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara realizou na quarta-feira, 12, mais uma grande formatura pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Na ocasião, foram formados 180 novos alunos.

Autoridades, pais, educadores e convidados em geral, acompanharam a programação realizada nas dependências do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Seara e Pampa, em Seara.



Formaram-se alunos do 5º ano do ensino fundamental da Escola de Educação Básica Seara, Escola Núcleo Lira Camila Petry, Escola Núcleo São Rafael, Escola Núcleo Nova Teutônia, Escola de Educação Básica Rosina Nardi, Escola Núcleo Municipal Caraíba e Escola de Educação Básica Raimundo Corrêa, todas de Seara.



O programa tem como objetivo capacitar os alunos para resistirem às drogas e à violência, integrando Polícia Militar, família e escola para a valorização da vida e a construção de uma sociedade mais justa, sadia e feliz.



No município de Seara, o Proerd teve início no segundo semestre de 1999, tendo formado até o momento 2488 alunos, o que representa, mais de 14% da população searaense.



Na oportunidade foram entregues os certificados aos alunos, prestada homenagem aos professores, diretores e parceiros do evento.



Para encerrar, os alunos formados cantaram e dançaram a canção do Proerd, acompanhados do mascote do Programa, o Leão Daren.

(Fonte: Polícia Militar)