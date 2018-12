A Administração Municipal de Arabutã em conjunto com entidades representativas está iniciando os preparativos para a Expo Arabutã. O evento será realizado de 29 a 31 de março, dentro da programação de aniversário do Município. Segundo o presidente da Comissão Central Organizadora, Olguin Metz, está sendo desenhada a logística para a realização do evento, que terá shows, feira da indústria e comércio e exposição do setor agropecuário. “Nossa intenção é desenvolver um evento voltado para a comunidade, que mostre para toda a região as potencialidades de nosso município. Vamos trabalhar com criatividade para fazermos uma exposição que atinja os objetivos.



Conforme Metz, reuniões já estão sendo realizadas para que as entidades convidadas possam apresentar sugestões. “As conversas têm sido muito produtivas. Estamos avançando nos debates para podermos proporcionar um evento de qualidade e com economia de gastos. Nos próximos encontros, teremos novidades sobre qual será o modelo de nossa exposição. Será uma decisão conjunta”, destaca. Durante a Expo Arabutã, a gastronomia também estará em evidências com comidas típicas alemãs e com a cuca, que é um produto característico do município.



O presidente da Comissão Central Organizadora da Expo Arabutã assinala que o evento deverá ter uma grande presença do público local e regional. “Estamos idealizando um evento simples, mas que ofereça atrativos para os visitantes. Além disso, apostamos muito num diferencial que nosso município tem – a hospitalidade da população local. Isso faz uma grande diferença em todos os nossos eventos”, complementa Metz.



Bonsai



Uma das novidades da Expo Arabutã 2019 será o Bonsai (árvore em miniatura, cultivada em um vaso ou em pequenos recipientes). Será realizada palestra e demonstração gratuita com o especialista no assunto, Nacho Marin. As atividades ocorrerão no Ginásio da Escola de Educação Básica Arabutã. Haverá Exposição de Bonsai com premiação e concurso de novos talentos, também com premiação. Serão três dias de programação (de sexta-feira, sábado e domingo, 29, 30 e 31 de março).

(Fonte: P&G Comunicação)