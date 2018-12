Uma colisão envolvendo quatro veículos mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e Samu no fim da tarde deste domingo, dia 15. O fato aconteceu na SC 390, próximo da ponte do rio Suruvi. Duas pessoas precisaram ser levadas para o Hospital São Francisco para avaliação médica.



Conforme informações, o veículo Fox, placas de Peritiba, teria colidido na lateral de um Voyage de Concórdia e, em seguida, batendo contra um Ford Ka, também de Concórdia.



O motorista do Fox não se feriu. Quatro pessoas que estavam no Voyage foram atendidas pelas equipes dos bombeiros e Samu, mas não precisaram ser conduzidas para o Hospital. As únicas pessoas que foram levadas para atendimento médico estavam no Ford Ka.



Houve danos de grande monta nos veículos envolvidos.

(Com informações do repórter André Krüger).