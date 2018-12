Fato aconteceu na tarde do sábado, dia 15.

Temporal severo causa danos no salão da capela, em Ipira

A chuva que caiu na tarde de ontem (15) em Ipira, associado a ventos e temporal, atingiu em cheio o salão da Capela Nossa Senhora Aparecida, em Ipira. Os danos só puderam ser vistos com mais clareza, quase 24 horas após o incidente.

O Padre Gelso, pároco responsável pela Paróquia, esteve no local para averiguar de perto os danos. Da estrutura, ficou "em pé" apenas, as paredes construídas em tijolo maciço e os portões. Parte do telhado foi levado pelo vento, ficando uma parte construída em brasilite.

Constatado os danos, a diretoria da Paróquia deve se reunir para avaliar as medidas a serem tomadas para minimizar os transtornos. Este foi um dos locais mais atingidos pelo tempo severo de ontem, que destelhou residências, danificando a decoração natalina da cidade, estabelecimento comerciais e atingiu a comunidade.

(Fonte: Magronada)