O temporal que atingiu as cidades de Capinzal e Ouro no começo da tarde deste sábado, dia 15, causou diversos prejuízos principalmente na área urbana.

De acordo com as informações repassadas por ouvintes o vento danificou a cobertura de uma edificação na Rua Luiz Dorini e as sobras caíram sobre dois veículos que estavam em via pública. No Bairro São Luiz residências foram parcialmente destelhadas e a cobertura da garagem de um edifício também foi arrancada.

A placa publicitária de uma farmácia, próximo a Unidade de Saúde do Bairro São Cristóvão, foi ao chão com a força do vento. O Corpo de Bombeiros recebeu diversas solicitações. Prejuízos também registrados no Loteamento Parizotto.

Há registro de queda de energia em pontos das duas cidades e a precipitação de granizo em algumas comunidades do interior.

(Fonte: Rádio Capinzal)