Uma carga de cigarro contrabandeado do Paraguai foi apreendida e quatro pessoas foram presas na madrugada deste domingo, dia 16, em Itá. O fato foi registrado pela Polícia Militar.

Conforme informações, a PM percebeu que um veículo Idea estava com três pessoas e todas com atitude suspeita. Eles serviam de batedor de um caminhão, carregado com cigarros, que se dirigia para o Rio Grande do Sul.



A PM fez a abordagem do caminhão e o motorista tentou empreender fuga a pé, mas foi capturado e preso. Ele, juntamente com os outros três suspeitos que estavam no primeiro veículo foram levados para a Polícia Federal de Chapecó



O caminhão usado para o transporte do cigarro tinha registro de furto do Rio Grande do Sul e transitava com uma placa clonada de outro veículo, de Itapema-SC.



Não há informação do quantitativo de cigarros apreendidos.

(Com informações do repórter André Krüger)