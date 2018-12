Time concordiense venceu pela segunda vez o Portugues/AESO, do Pernambuco.

A Associação Atlética Universitária de Handebol Feminino está na final da Liga Nacional. O time concordiense voltou a vencer o Português/Aeso, de Pernambuco, pelo segundo jogo entre as duas equipes, por 23 a 18. O duelo aconteceu na tarde deste sábado, dia 15, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.



Com o resultado, o time de Concórdia joga a final neste domingo, dia 16, ao meio-dia, contra o vencedor do confronto entre Pinheiros e São Bernardo.