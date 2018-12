Parte da cidade com abastecimento comprometido neste sábado

O sistema de abastecimento de água em Concórdia está comprometido neste sábado, dia 15. Conforme comunicado da direção da Casan, o problema afeta a unidade de captação do Rio Jacutinga e a Estação de Tratamento Dois, que ficaram paralisadas em alguns momentos nas últimas horas, gerando problemas "em cadeiana distribuição". Confore a Casan, o problema ocorreu durante quedas de energia elétrica, ocorridas na noite da sexta-feira, dia 14, e madrugada deste sábado, dia 15. Com isso, parte da cidade está com o abastecimento comprometido.



A expectativa da Casan é resolver a situação nas próximas horas, já que técnicos da estatal estão percorrendo todo o sistema para reativar os equipamentos que não se religaram automáticamente com o retorno da energia elétrica.



A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com a direção local da Celesc, que confirmou eventuais oscilações na carga de energia e até a queda no fornecimento por alguns momentos, em função de melhorias que estão sendo feitas em uma das subestações, em que um, dos dois alimentadores, foram desligados.

Em alguns casos, as oscilações na carga de energia elétrica fizeram com que elevadores de alguns edifícios parassem de funcionar.