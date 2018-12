A Operação Rodovida 2018/2019 começou na tarde/noite de ontem (sexta) e madrugada de hoje (sábado) em Santa Catarina com uma intensa fiscalização, focada no combate à embriaguez ao volante, em diversas regiões do estado. Durante aproximadamente seis horas de trabalho, as ações flagraram 74 motoristas dirigindo sob efeito de álcool.

A atividade envolveu 53 policiais rodoviários federais posicionados em locais estratégicos das rodovias BR 101, 282, 470, 116 e 163. Todos os motoristas flagrados embriagados tiveram a CNH recolhida, receberam multa gravíssima no valor de R$ 2.934,70 e vão responder processo de suspensão do direito de dirigir.

No total, os policiais envolvidos nas ações realizaram 408 testes com etilômetro. Além das multas por embriaguez, os agentes lavraram outros 140 autos de infração por irregularidades diversas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





A Operação Rodovida continua nos próximos dias, com atividades programadas e foco específico de acordo com as características da região, horário e local (ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, embriaguez ou transporte de crianças, por exemplo).

Maior ação do ano de enfrentamento à violência no trânsito, a Operação Rodovida será dividida em duas etapas: a primeira segue até 31 de janeiro e contempla as comemorações de Natal, Ano Novo e férias escolares. A segunda será de 22 de fevereiro a 9 de março, domingo após o Carnaval.

(Fonte: Nucom/PRF)