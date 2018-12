Fim de semana inicia trágico. Colisão frontal deixa dois mortos na BR-282 no começo da manhã deste sábado (15) a pouco mais de um quilômetro do Posto Minuano, em direção a Nova Erechim, nas proximidades de um motel. Na colisão entre um VW/Golf, placas de Pinhalzinho e um caminhão de suínos, com placas de Seara, faleceram os ocupantes do carro, Douglas Scaramin, 30 anos, e Jackson dos Santos, de 24.



O motorista do caminhão, morador de Chapecó, não se feriu. Ele ainda estava bastante abalado no local do acidente. Segundo ele, "foi tudo muito rápido e ainda estava escuro, por volta das 05 horas, quando o Golf invadiu a pista contrária e não foi possível evitar a colisão", comentou.

O veículo de carga se deslocava de Nova Erechim para Pinhalzinho e o automóvel no sentido contrário. As vítimas trabalhavam juntas numa fábrica de ração em Águas Frias.

Os corpos foram levados pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) e devem ser liberados no período da tarde.

(Fonte: Rádio Centro Oeste)