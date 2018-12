Colisão entre carro e moto foi no cruzamento das ruas do Comércio e Domingos Machado de Lima.

Um rapaz de 21 anos ficou ferido com fratura exposta em colisão entre carro e moto. O fato aconteceu no começo da madrugada deste sábado, dia 15, no cruzamento das ruas do Comércio e Domnigos Machado de Lima.



A vítima, de iniciais L.A.Z, que estava na motocicleta Honda Titan 150, placas de Concórdia, sofreu fratura exposta em uma das pernas foi levado para o Hospital São Francisco de Concórdia, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. A carona da moto, de iniciais M.E.R, de 19 anos, também foi atendida e levada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.



No acidetne, também se envolveu uma Ecosport, placas de Concórdia, conduzida por V.K, de 44 anos, que não se feriu.



(Com informações do repórter André Krüger).