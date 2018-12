A Associação Atlética Universitária venceu o Português/AESO pelo primeiro jogo da semifinal da Liga Nacional de Handebol Feminino. O placar foi de 22 a 18 para as catarinenses no jogo disputado na tarde desta sexta-feira, dia 14, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.



Os dois times voltam a se enfrentar na tarde deste sábado, dia 15, às 15h45. O time concordiense poderá perder até por três gols de diferença, que mesmo assim se garante na final, que será na tarde deste domingo, dia 16.