Tribunal do Júri foi realizado na tarde desta sexta-feira, dia 14, em Concórdia.

O réu Ademir Kacanoski foi condenado a 14 anos de prisão, pelo assassinato de Cristian Moreira Gonçalves. O julgamento foi realizado na tarde desta sexta-feira, dia 15, no Fórum da Comarca de Concórdia. Ele poderá recorrer da sentença em liberdade.



Ademir Kacanoski, em um primeiro julgamento, foi condenado ao cumprimento de 14 anos de cadeia. Porém, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina acabou anulando esse júri, através de recurso impetrado pela defesa.



O crime foi no dia 15 de julho de 2010 e segundo consta no processo, os acusados utilizaram toucas para dificultar a identificação. Eles usaram uma arma calibre 38 para cometer o crime. Ambos fugiram em uma motocicleta com placa adulterada.



Eles foram interceptados, próximo a Erechim, pela Polícia Rodoviária Federal, horas depois do crime.

A Sessão do Tribunal do Júri foi presidida pelo juiz Raul Bertani de Campos. Na acusação atuou a promotora Mariana Mocellin e na defesa do réu, o advogado Jivago Schulte Ulguin.

(Com informações do repórter André Krüger)