Aprovada na Assembleia Legislativa uma solicitação do deputado Neodi Saretta que pede ao Secretário de Estado da Infraestrutura, que seja realizada operação tapa buracos, em caráter emergencial, bem como melhorias ao longo do trecho da rodovia que liga Xanxerê a Itá. Saretta explica que o trecho está bastante danificado com buracos ao longo de toda a rodovia, forçando o motorista a trocar de pista, por causa dos buracos. Esse descaso torna ainda mais perigoso trafegar pelo local que também não possui acostamento. Além disso, apresenta desgaste nas faixas de sinalização e muitas ondulações ao longo do trecho.

(Fonte: Susana Rigo/Especial)