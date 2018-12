Joinville, no Norte, que aparece em 34º lugar na lista do IBGE, com PIB de R$ 25,2 bilhões. As atividades econômicas de destaque do município são a indústria e o setor de serviços

Itajaí, 42º lugar na lista, com PIB de R$ 19,2 bilhões. As atividades econômicas de destaque do município são a indústria e o setor de serviços

Florianópolis, 45º lugar na lista, com PIB de R$ 18,6 bilhões. A atividade econômica de destaque do município é o setor de serviços

Em relação ao PIB per capita, que mede o quanto do valor do PIB caberia a cada morador, se dividido em partes iguais, Santa Catarina aparece apenas com uma cidade entre as 50 primeiras posições: Piratuba, no Oeste, com PIB per capita de R$ 180,8 mil. Isso equivale à 13ª posição da lista.