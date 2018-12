Suinocultores de várias regiões de Santa Catarina se reuniram em Concórdia nesta sexta-feira (14), para participar da assembleia geral ordinária da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS). O presidente da entidade, Losivanio Luiz de Lorenzi, apresentou as atividades desenvolvidas pela Associação em 2018 e também fez projeções para o próximo ano. “Esse momento é muito importante também para ouvir as demandas dos suinocultores. Assim a gente consegue melhorar ainda mais as ações em defesa do setor”.





Cadecs





A assembleia realizada pela ACCS contou com a palestra do assessor técnico da Associação Regional dos Produtores de Aves e Suínos (Avisa) Adriano Feilstrcker, que destacou a importância dos produtores rurais terem um respaldo técnico mais profissional para conseguir melhores negociações com as indústrias nas Comissões para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração (Cadecs).





“O que está em jogo não é reivindicar valores que não são cabíveis para as agroindústrias, mas sim o que é o justo para que o produtor possa se manter na atividade. Nesse contexto é fundamental a participação das associações nas Cadecs para que as demandas dos produtores ganhem corpo e atinja os resultados esperados”, avalia Feilstrcker.





De acordo com o Losivanio, a partir do próximo ano a ACCS estará presente ainda mais nas Cadecs, para que todos os dispositivos da Lei de Integração sejam colocados em prática. “Esse será um grande diferencial para que a remuneração paga aos produtores seja justa e que se tenha qualidade de vida no campo.





O produtor de Seara Leonir Lorenzetti reitera que os suinocultores precisam agregar força à ACCS. Junto seremos mais fortes. Para ter resultados positivos nas Cadecs precisamos sim unir produtores, associações e assessoria técnica. Só assim vamos chegar na mesa de negociação com os custos reais de produção.





Expectativa para 2019





Com a mudança política programada para o próximo ano e a retomada das exportações para os principais mercados brasileiros de carne suína, o vice-presidente da ACCS, Vilson Spessatto, está com boas esperanças para a suinocultura. “O ano de 2018 foi bastante difícil para nós produtores e a Associação sempre procurou alternativas para diminuir os prejuízos no campo. Esperamos que a política intervenha de forma positiva para que os produtores rurais consigam rentabilidade”.

(Fonte: ACCS)