Foram realizadas nesta semana duas formaturas de alunos do SENAI Concórdia dos cursos de Aprendizagem Industrial e Ensino Médio. As atividades aconteceram no Clube 29 de Julho. Os estudantes e familiares vivenciaram momentos de emoção durante a entrega dos certificados. Os eventos assinalaram a conclusão de mais uma importante etapa na vida dos alunos. As formaturas contaram com as presenças do vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai, Álvaro Luis de Mendonça, e da diretora regional do SENAI, Silvana Meneghini.

Na terça-feira, dia 11, ocorreu a formatura de quatros turmas dos cursos de Aprendizagem Industrial: Automação Industrial, Mecânica de Manutenção Industrial, Eletricista de Manutenção Industrial e Pedreiro de Edificações. No total, 110 alunos participaram das atividades. Eles estão preparados para os desafios impostos pelo mercado de trabalho. Na quarta-feira, dia 12, foi a vez do alunos do Ensino Médio participarem da formatura. Foram 39 formandos. A equipe do SENAI é composta por professores preparados para trabalhar com adolescentes, preparando-os para o ENEM e para os vestibulares.

A diretora regional do SENAI, Silvana Meneghini, destaca o importante significado das formaturas para os alunos que concluíram os cursos nas áreas de Aprendizagem Industrial e Ensino Médio. "A formatura representa o fechamento de um ciclo e, ao mesmo tempo, a abertura de novas portas para esses alunos. Para nós do SENAI, a formatura significa um sentimento de dever cumprido e de satisfação ao observarmos que muitos sonhos estão sendo materializados”, destaca Silvana.

O vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, enaltece a direção, professores do SENAI e alunos pelo empenho que tiveram durante o andamento dos cursos. “É uma relação de sinergia. Para que o aprendizado seja pleno é preciso que todos façam a sua parte. A direção e os professores do SENAI desempenham com eficiência os papéis de gerir a instituição e oferecer um ensino de qualidade. Os alunos que concluíram os cursos se dedicaram às atividades propostas e, com muito empenho, concluíram essa importante etapa”, sublinha.

