Como hoje é sexta-feira, vamos falar um pouco de esporte neste espaço de comentário. Voltando um pouco às nossas origens profissionais na imprensa. O assunto é a Associação Concordiense de Futsal e suas últimas, nos bastidores.

Ao que tudo indica, o empresário Marcelo Tumeleiro será o novo presidente da ACF para a temporada de 2019. Só falta a Assembleia do clube para referendar a condução dele ao comando da associação. Nos bastidores, está praticamente definido que ele será o substituto de Alexandre Simioni, que agora deixa a função, mas deve continuar em outros quadros da direção da ACF.

Conversei com o Marcelo Tumeleiro por telefone há alguns dias e ele confirma essa tendência. Entre os desafios para o próximo ano está a manutenção do projeto nos moldes que foi em 2018, ou seja, longe da Liga Nacional de Futsal, mas buscando manter o equilíbrio das contas, bem como sanar a maior parte da dívida com a Umbro, detentora da vaga que deve voltar a ser cedida para a Associação Concordiense de Futsal em 2020.

Porém, a grande sacada será trazer para Concórdia a Taça Brasil de Futsal Sub-20. Que reunirá os campeões estaduais dessa categoria. O time da ACF, dentre as conquistas, tem no Campeonato Catarinense Sub-20 como a mais expressiva em 2018 e obteve o direito de participar da competição, também quer ser a anfitriã do evento.

Confesso que seria algo muito positivo se a Confederação Brasileira de Futsal concedesse esse direito à Concórdia. Isso viria ao encontro do que já foi comentado nesse espaço, de atrair para a Capital do Trabalho esses eventos de grande porte e fazer com que a cidade usufrua dos benefícios paralelos que isso trará para a economia local, além de ratificar a maior cidade da microrregião como rota dos grandes acontecimentos, sejam eles esportivos - como neste caso - ou de negócios.



A confirmação da sede da Taça Brasil Sub-20 deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2019. A expectativa para que o evento venha para Concórdia é grande e a torcida para que isso se concretize, também.

Se acontecer, vai significar uma guinada importante na modalidade, que vai tentar fazer do ano de 2019, o ano de confirmação do ressurgimento da modalidade em Concórdia. Fica a nossa torcida!