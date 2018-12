A Defesa Civil de SC repassou aos Bombeiros Voluntários, na última semana, um “mapa” que ilustra os riscos de incêndios em vegetação e reflorestamentos nessa época de sol e clima seco. De acordo com o material encaminhado aos Bombeiros, a região de Concórdia é considerada de “risco altíssimo” de fogo em função das condições climáticas.

O bombeiro Anderson Correia destaca que algumas situações devem ser evitadas nessa época. “A vegetação seca, o tempo quente e o vento fazem parte de uma combinação perfeita para grandes incêndios, então o que recomendamos é que o pessoal evite a limpeza de terrenos com fogo, pelo menos nessa época. Nestas condições as chamas se alastram rapidamente, as proporções podem ficar maiores e o controle é muito mais difícil”, orienta ele.

Correia também destaca que independente da época, ao fazer as queimadas em vegetação é preciso ter alguns cuidados. “A gente orienta que o acerro seja feito, que é a limpeza de uma faixa ao redor do terreno, de no mínimo dois metros, ou seja, é preciso deixar esta área limpa, sem material, para que o fogo pare ao chegar nesta faixa”, detalha. “Um pedido importante que fizemos, é que sempre que a pessoa for fazer este serviço de queimada, nos informe antes, que nós vamos ao local e fazemos a orientação necessária”, lembra o bombeiro.

Casos recentes:

Nos últimos dias os Bombeiros Voluntários de Concórdia atenderam várias ocorrências de incêndio em vegetação. As causas nem sempre são identificadas, mas Correia alerta, que a Polícia Ambiental é acionada para avaliar e os responsáveis pelo fogo podem ser punidos. “Toda a informação que chega até nós sobre fogo para a limpeza é averiguado e nós informamos a Polícia Ambiental, para a identificação dos responsáveis e punição no caso de problemas”, alerta Anderson.