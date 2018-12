Um produtor rural de Concórdia perdeu aproximadamente 1.350 frangos em função da falta de energia elétrica. O fato, registrado em Boletim de Ocorrência, na Central de Polícia Civil, aconteceu por volta das 16h da quarta-feira, dia 12, em Barra do Tigre.



De acordo com o relato, com a falta de energia elétrica, os equipamentos de nebolização, exaustores e a bomba de água do aviário deixaram de funcionar, o que provocou a morte dos animais que estavam sendo carregados para o abate. Todas as aves tinham peso médio superior a três quilos.