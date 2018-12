A Administração Municipal tem feito cobranças constantes à Casan, quanto ao abastecimento de água do município, que por décadas tem sido um problema presente para parte da população concordiense. Nesta semana, problemas no sistema, geraram mais reclamações, já que vários bairros ficaram sem água. O assunto esteve entre as principais pautas da imprensa local, que demonstrou a extrema insatisfação e o esgotamento da paciência por parte dos consumidores. Por isso, o prefeito Rogério Pacheco voltou a cobrar eficiência por parte da estatal, em encontro com representantes na tarde desta quarta-feira, 12.



Pacheco solicitou uma resposta rápida e o reestabelecimento no abastecimento. “A população cobra uma solução e nós também estamos fazendo isso. Precisamos uma maior efetividade no abastecimento de água. É um serviço essencial e as pessoas não precisariam estar se preocupando com isso. Desde que assumimos a administração temos feito as cobranças e vamos continuar, para que isso deixe de ser um problema para Concórdia”, afirmou o prefeito.

(Fonte: Édila Gracieli Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)