Casan conversa com diretor da ACIC e contrapõe informações de vereadores

O diretor para assuntos jurídicos da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Rodrigo Faggion Basso, esteve reunido nesta semana com representantes da Casan. Na oportunidade, foram prestados esclarecimentos sobre o abastecimento de água e o sistema de esgoto de Concórdia. A Estatal contrapôs as informações transmitidas pelos vereadores Closmar Zagonel e Edno Gonçalves durante reunião mensal da ACIC, realizada na Câmara de Vereadores de Concórdia.

A Casan rebate as declarações dos vereadores e informa que a estrutura dos equipamentos não está defasada, conforme mencionado pelos representantes do Legislativo Municipal. Os membros da estatal fizeram uma demonstração de dados que contrapõem os números que foram expostos pelos vereadores durante a reunião da Associação Empresarial.

Conforme o diretor para assuntos jurídicos da ACIC, Rodrigo Faggion Basso, a entidade pretende abrir um espaço para que a empresa se manifeste durante reunião de diretoria e exponha seus argumentos. O diretor sugere que a estatal apresente um projeto que contemple: cronograma, investimentos e prazos para atender às demandas da população local.

Segundo o diretor Rodrigo Faggion Basso, ainda na reunião desta semana, os representantes da Casan pontuaram que, após 30 anos com dificuldades financeiras em suas operações, a estatal conseguiu equilibrar suas finanças e agora reúne condições para investir e atender às necessidades no abastecimento de água e no sistema de esgoto.

(Fonte: PG Comunicação)